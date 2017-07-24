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Общество

В Уссурийске начата оценка ущерба от паводка

​Специальной комиссии предстоит проверить каждое заявление, поступившее от граждан
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Комиссия по обследованию домов, подтопленных квартир, придомовых и приусадебных участков здесь работает в Уссурийске с субботы, 22 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«На сегодняшний день к нам поступило 37 заявлений от граждан, из них восемь – о подтоплении домов. В основном, это дома в районе Слободы. Остальные обращения касаются подтопления придомовых территорий, частных подворий, огородов и дачных участков», – рассказали специалисты, отметив, что комиссией уже обследованы 32 объекта.

В администрации округа добавили, что поступают звонки от жителей Пуциловской и Алексей-Никольской территорий.

«Всего в управление по работе с территориями поступило 69 обращений. По ним комиссии по оценке ущерба обследуют пострадавшие от паводка объекты и составляют соответствующие акты», – рассказали они, добавив, что прием заявлений организован и в выходные дни.

Отметим, в результате паводка по состоянию в селах Уссурийска пострадало 1260 гектаров сельхозугодий. 

Напомним,20 июля, МЧСобъявило экстренное штормовое предупреждение. Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. 20 июля к Приморскому краю подошел холодный фронт. На фоне прохождения фронта зародился активный циклон. 20 и 21 июля погода в Приморье была крайне неустойчивой.

Прошедший 20 июля вечером мощный ливеньосложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.

Еще одна лужа заблокировала проездвозле домов по улице Космонавтов,17 и 13.

После бушевавшей всю ночь 21 июля стихии, в Уссурийске размыло дорогу между селами. Кроме того, затопило дороги и тоннели в городе, частные подворья, автомобили тонут.

Кроме того, популярная в Приморье база отдыха ушла под воду. Руководство б.о. винит в случившемся китайцев, открывших шлюзы.

В Сибирцево затопило проезд к одному из районов села. Во Владивостоке во время ливня на автомобиль обрушилось дерево,никто не пострадал. Парковка аэропорта Владивосток и вовсе ушла под воду.

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