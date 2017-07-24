В Приморье для сирот «не пожалели» овощей с кадмием, а для детсадовцев - нитратов

Данные о контроле за качеством и безопасностью плодоовощной продукции по итогам II квартала 2017 года.

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

В рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора во II квартале 2017 года в Приморье обследовано 32 пищевых объекта, занятых оборотом плодоовощной пищевой продукции, в том числе 69 % с применением методов лабораторного контроля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За этот период в рамках контрольно-надзорных мероприятий исследовано 180 проб плодоовощной продукции, в том числе 119 проб импортируемой пищевой продукции. Из них: 134- по санитарно-химическим показателям, 45 - по микробиологическим показателям, 150 - по паразитологическим показателям, 19 проб исследованы на наличие ГМО, 27 - на содержание радиоактивных веществ.

Удельный вес проб плодоовощной продукции, несоответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, составил 1,4%.

По импортной продукции этот показатель составил 1,6%, при этом в 100% случаях нестандартные пробы выявлены при лабораторном исследовании моркови свежей, страна производитель Китай. Такая продукция выявлена на объектах социальной сферы: МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №22» Партизанского городского округа (обнаружены нитраты), КПКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», пгт. Славянка Хасанского района (обнаружен кадмий).

В ходе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора с целью пресечения оборота на потребительском рынке некачественной и опасной плодоовощной продукции во II квартале 2017 забраковано 20 партий общим объемом 219 кг, в том числе 11 партий импортной плодоовощной продукции в объеме 75 кг.

За выявленные нарушения обязательных требований нормативно-правовых актов Таможенного союза, законодательства Российской федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей по итогам проведенных проверок в отношении хозяйствующих субъектов приняты меры: составлено 28 протоколов об административном правонарушении в том числе по части 1, 2 ст. 14.43.ч.1, ч. 1 ст. 14.44, ст. 14.45, ст. 6.7, ст. 6.3 КоАП РФ, наложено административных штрафов на общую сумму 186.000 руб.

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в рамках межведомственного взаимодействия по факту оборота плодоовощной продукции несоответствующей представленной информации по документам и в отношении которой имелись обоснованные подозрения об её контрафактности, в адрес УМВД России по Приморскому краю направлена информация о принятии мер в пределах установленной компетенции в отношении ООО «ДВ-Продпоставки» (г. Уссурийск), осуществляющего поставки такой продукции в КПКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», пгт. Славянка Хасанского района.

Ситуация по надзору за плодоовощной продукцией остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.