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Концерт памяти Владимира Высоцкого пройдёт завтра во Владивостоке

Гала-концерт второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» состоится уже в этом году, в пятницу, 28 июля
Фото: Metbestmix.ru Фото: Metbestmix.ru
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Завтра, 25 июля, во Владивостоке вспомнят Владимира Высоцкого. Поклонники творчества легендарного поэта и артиста соберутся в 18 часов в Театральном сквере около памятника Владимиру Семёновичу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Здесь прозвучат не только композиции Владимира Высоцкого, но и песни, посвящённые поэту, певцу и актёру. Кроме того, все желающие смогут прочитать стихи Высоцкого, исполнить его песни или поделиться воспоминаниями, связанными с посещением артистом Владивостока – на мероприятии будет работать свободный микрофон.

Напомним, в 2013 году во Владивостоке появилось ещё одно по-настоящему знаковое место - это памятник Владимиру Высоцкому. Сейчас в Театральном сквере, где на ступеньках амфитеатра Владимир Семёнович как будто исполняет свои песни, постоянно собираются почитатели творчества поэта. Литературные мероприятия и небольшие концерты проходят здесь по нескольку раз в год. Горожане читают стихи, поют вместе с бардами известные и любимые уже несколькими поколениями песни и просто приходят сюда, чтобы послушать музыкальные композиции, которые звучат здесь постоянно.

К слову, Владимир Высоцкий дал концерты во Владивостоке летом 1971 года. Упоминается наш город и в его песнях.

Первый в России поющий памятник Высоцкому появился во Владивостоке по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Установить памятник Владимиру Высоцкому – давняя мечта главы города Игоря Пушкарёва. До открытия в течение двух лет он вместе с художниками и творческой общественностью выбирал эскиз скульптуры. 25 июля 2013 года в Театральном сквере состоялось открытие памятника легендарному артисту.

Ещё одним событием, посвящённым творчеству артиста, стал фестиваль имени Владимира Высоцкого «Парус». Первый фестиваль, идея проведения которого принадлежит Игорю Пушкарёву, с большим успехом прошёл 29 июля 2016 года. Участники фестиваля представили на суд зрителей и жюри 30 номеров – здесь прозвучали стихи и песни легендарного поэта и артиста. «Своего» Высоцкого спели и продекламировали горожане самого разного возраста и профессий.

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