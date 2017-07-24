В Приморье браконьеры застрелили тигра, а после сняли с него шкуру

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Приморскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные добыча, хранение, перевозка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое жителей Дальнереченского района Приморского края, которые в августе 2015 года на охоте в лесном массиве в районе села Малиново застрелили тигра и сняли с него шкуру. Позднее один из злоумышленников продал ее. Ущерб, причиненный государству, превысил 1,8 млн рублей.

При обыске у обвиняемых изъято ружье, из которого было убито животное, и неполный скелет амурского тигра. Согласно заключению эксперта, смерть животного наступила в результате огнестрельного ранения в грудную клетку.

Следователем проведены необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. С целью обеспечения гражданского иска в части возмещения причиненного государству экологического ущерба на имущество фигурантов наложен арест.