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Вечером на Владивосток обрушится дождь

Завтра фронтальные разделы покинут Приморье, и на край распространится антициклон
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

В прошедшие выходные в Приморье обошлось без осадков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогодую Местами на побережье отмечался туман. 

В условиях антициклональной малооблачной погоды ночью температурный фон в крае был невысоким, +10…+18 °С, на северо-востоке температура воздуха понизилась до +6 °С. 

Днём было по-летнему тепло +21…+30 °С. В ночь на понедельник в крае местами прошли небольшие дожди. Облачность уменьшила ночное выхолаживание, температурный фон повысился на 2–4 градуса. Во Владивостоке осадков не наблюдалось. Ночная температура воздуха была в пределах +16…+18 °С, дневная +24…+25 °С. 

Сегодня, 24 июля, погоду в Приморье будут определять фронтальные разделы циклона, который смещается по Хабаровскому краю. Пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха +20…+27 °С. 

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха +22…+25 °С. Завтра фронтальные разделы покинут Приморье, и на край распространится антициклон. В большинстве районов без осадков, лишь на севере края ещё останется вероятность небольших дождей. Температура воздуха +11…+17 °С, днём +22…+28 °С. Во Владивостоке в первой половине ночи возможен небольшой дождь, в дальнейшем без осадков. Температура воздуха ночью +15…+18 °С, днём +23…+26 °С.

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