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Общество

Во Владивостоке за неделю произошло более 440 ДТП

В 11 авариях пострадали 12 человек
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

За минувшую неделю в 11 авариях в столице Приморья пострадали 12 человек. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, во Владивостоке было зарегистрировано 443 ДТП, из которых 265 - с материальным ущербом. Участники 77 столкновений составили европротоколы.

Сотрудники ДПС приморской столицы за семидневку составили 1 977 протоколов о различных нарушениях Правил дорожного движения. Так, составлено 282 протокола по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам. 82 жителя и гостя города сели за руль пьяными - но были остановлены патрулями ДПС. 138 автомобилистов были остановлены после того, как превысили максимально допустимую скорость. Также было зарегистрировано 22 случая выезда на полосу встречного движения.

Владивостокские полицейские составили 80 протоколов по тонировке. Кроме того, в остановленных для проверки автомобилях было обнаружено 107 детей, не пристегнутых специальными удерживающими устройствами.

Правила парковки нарушил 359 автолюбителей. На СВЗТ доставлено 354 ТС.

Ответственность за нарушение ПДД также понесут 410 пешеходов, 86 водителей автобусов и 84 таксиста.

Сотрудниками ГАИ Владивостока было составлено 19 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

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