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Осужденный в США сын депутата Госдумы от Приморья может «застрять» в тюрьме надолго

Россиянин Роман Селезнев находится в тюрьме Атланты
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

32-летний сын депутата Госдумы РФ седьмого созыва Валерия Селезнева (ранее представлял Приморье) Роман, осужденный за кибермошенничество в США на 27 лет, может просидеть в тюрьме еще дольше, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия. 

Напомним,признательные показания Романа Селезнева заняли 11 страниц, написанных от руки на английском языке. Он был признан судом присяжных виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.

Адвокат Селезнева считает, что срок в виде 27 лет за решеткой - неадекватная мера: 

"Речь идет о самом большом сроке из всех, которые были даны хакерам, причем не только из России. Даже если всё, в чем его обвиняют, правда, хотя я лично в этом очень сомневаюсь, то это слишком много. Все, кто проходили по аналогичным делам, получили от 18 до 22 лет тюрьмы. К тому же, У Романа гепатит, а также тяжелая черепно-мозговая травма, которую он получил во время теракта в Марокко в 2011 году. К сожалению, первые две недели ему не давали необходимые лекарства. Из-за проблем со здоровьем Роман не сможет продержаться в тюрьме 27 лет. Такой срок — полное безумие", - рассказывает Игорь Литвак.

Сейчас защита работает над подачей апелляции. Поскольку дело длится около трех лет, необходимо проанализировать большое количество судебных материалов. 

"Изначально мы должны были подать апелляцию до августа, однако получили отсрочку до 2 февраля 2018 года", - сообщает адвокат подсудимого.

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