Новорожденная девочка пострадала в аварии во Владивостоке

Также в ДТП пострадала 32-летняя женщина

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в ДТП пострадали 2-месячная девочка и 32-летняя женщина, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Cube, двигаясь со стороны улицы Окатовой в сторону улицы Бархатной, в районе дома №2"а", стр. 2 по улице Бархатной, не выдержал безопасную дистанцию с впереди двигающимся автомобилем Honda Torneo (под управлением 22-летнего молодого человека). В свою очередь, Honda въехала в Mazda MPV (водитель - мужчина 1971 года рождения).

В результате пострадали две пассажирки Nissan: новорожденная девочка получила ушиб мягких тканей головы, а 32-летняя женщина - сотрясение мозга. Обе направлены на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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