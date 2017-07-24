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Новорожденная девочка пострадала в аварии во Владивостоке

Также в ДТП пострадала 32-летняя женщина
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в ДТП пострадали 2-месячная девочка и 32-летняя женщина, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Cube, двигаясь со стороны улицы Окатовой в сторону улицы Бархатной, в районе дома №2"а", стр. 2 по улице Бархатной, не выдержал безопасную дистанцию с впереди двигающимся автомобилем Honda Torneo (под управлением 22-летнего молодого человека). В свою очередь, Honda въехала в Mazda MPV (водитель - мужчина 1971 года рождения). 

В результате пострадали две пассажирки Nissan: новорожденная девочка получила ушиб мягких тканей головы, а 32-летняя женщина - сотрясение мозга. Обе направлены на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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