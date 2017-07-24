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Грудного малыша изъяли у пьяной жительницы Приморья

Женщина оштрафована за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Жительница Приморья привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в селе Владимиро – Александровское, Партизанский район. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение фельдшера центральной районной больницы, который сообщил о нетрезвой женщине с грудным ребенком.  

Пьяную жительницу Приморья доставили в отдел полиции с ее четырехмесячным ребенком. Как оказалось, женщине 27 лет. Кроме малыша у нее имеется еще двое детей, один из которых воспитывается отцом (по решению суда), а второй - бабушкой. 

Инспекцией по делам несовершеннолетних по данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Ребенок передан бригаде скорой помощи, он доставлен в больницу и находится под присмотром врачей.

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