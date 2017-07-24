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Общество

В приморской столице «Домовой контроль» подвел итоги конкурса детских поделок

Список победителей
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Независимая общественная организация «Домовой контроль» подвела итоги конкурса поделок для юных горожан «Мой любимый Владивосток», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В рамках конкурса ребята представили на суд жюри поделки, посвященные приморской столице.

По словам организаторов, маленькие владивостокцы в свои творения вложили искреннюю любовь и тепло. Работы оценивались по нескольким критериям: красота и выразительность, аккуратность и качество исполнения, оригинальность. Несмотря на желание наградить всех, в результате долгих споров были определены победители.

Так, в возрастной категории до девяти лет призерами стали:

1 место – Ярослава Мудрая,

2 место – Виктория Савина,

3 место – Семен Кравченко.

В тройку лучших второй возрастной категории (от 10 лет и старше) вошли:

1 место – Марина Туранская,

2 место – Валерия Титова,

3 место – Анастасия Титова.

Эти ребята стали счастливыми обладателями сертификатов в магазин детских игрушек. Все участники конкурса получили дипломы и поощрительные призы от «Домового контроля» и спонсоров конкурса.

Напомним, в состав компетентного жюри вошли: Марина Овчинникова – доцент кафедры рисунка и живописи ВГУЭС, художник-дизайнер, Роман Ершов – член совета общественной организации «Домовой контроль», возглавила судейскую команду председатель совета общественной организации «Домовой контроль» Наталья Войновская.

«Наша организация, которая поддерживает активных собственников жилья, одной из своих главных задач видит сплочение жителей, формирование активной гражданской позиции в отношении не только своего дома, но и города в целом, – отметила руководитель общественной организации «Домовой контроль» Наталья Войновская. – Нам очень приятно видеть, что юные владивостокцы - активные, творческие и любящие свой город. Ребята и их группы поддержки в лице родителей, бабушек, дедушек и педагогов – настоящие молодцы. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе и порадовал нас замечательными работами!». 

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