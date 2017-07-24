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Экс-сотрудник ГУФСИН рискует сесть за взятку

Мужчина получил от осужденного в колонии 15 тысяч рублей за телефоны и сим-карты
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Экс-сотрудник исправительной колонии строгого режима №33 в городе Спасск-Дальний Приморского края скоро сядет на скамью подсудимых по статье "Взятка", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

По версии следствия, бывший сотрудник ФКУ ИК № 33 в марте 2017 года по ранее достигнутой договоренности с осужденным, используя служебное положение и возможность беспрепятственно проходить, свободно перемещаться и находиться на режимной территории, за взятку в размере 15 тысяч рулей пронес для осужденного на территорию колонии мобильные телефоны, сим-карты и иные запрещенные для использования и хранения осужденными предметы.

В ходе расследования уголовного дела фигурант вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.

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