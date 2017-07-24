Работодатели Приморья продолжают платить людям обещаниями

Суммарный долг по зарплатам в регионе - почти 500 миллионов рублей

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Работодатели Приморья задолжали своим сотрудникам почти 500 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Росстата.

Так, по состоянию на 1 июля 2017 года задолженность составила 479,1 миллиона рублей, что практически в 1,5 раза больше, чем к 1 июня 2017 года (рост - на 45,7%).

Это оставляет регион на лидирующих позициях среди регионов РФ. Общая сумма задолженности по России составила 3,2 миллиарда рублей, из них почти 15% - на совести Приморского края.