Новорожденная девочка пострадала в аварии во Владивостоке 16:01, 24 июля Новорожденная девочка пострадала в аварии во Владивостоке (Эксклюзив)
Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка 15:31, 24 июля Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка (Эксклюзив)
Круизный лайнер «Costa Victoria» пришвартовался во Владивостоке 15:01, 24 июля Круизный лайнер «Costa Victoria» пришвартовался во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Июль, 24 понедельник
16:33
Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка Эксклюзив
16:33
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
16:33
В Приморье популярная база отдыха полностью ушла под воду Видео
16:32
Грудного малыша изъяли у пьяной жительницы Приморья
16:21
Во Владивостоке финишировал мотопробег памяти Фото
16:13
В приморской столице «Домовой контроль» подвел итоги конкурса детских поделок
16:01
Новорожденная девочка пострадала в аварии во Владивостоке Эксклюзив
15:51
Наркофермера задержали в Приморье
15:42
Работодатели Приморья продолжают платить людям обещаниями
15:25
Жительница Владивостока ответит за наркоторговлю
15:14
Кафе, рестораны и другие точки питания во Владивостоке готовятся к приему гостей ВЭФ
15:01
Круизный лайнер «Costa Victoria» пришвартовался во Владивостоке Фото
14:52
Приморские красотки вступили в борьбу за место в финале конкурса Miss Sunrise Фото
14:42
Приморца поймали на краже тормозов с вагонов
14:30
Маленькой девочке из Приморья нужна помощь Фото
14:22
Как в отношениях сохранить свою роль?
14:11
Глава МЧС: Приморью нужно наладить взаимодействие с КНР с целью мониторинга ЧС
14:01
«Владивостокский стрелок» приревновал бывшую жену
13:51
Глава МЧС России взял под личный контроль ситуацию в Приморье
13:40
Учреждения образования Владивостока готовятся принять воспитанников
13:28
Приморцы предпочитают автомат механике Эксклюзив
13:12
Парк Минного городка во Владивостоке может стать успешным бизнес-проектом
12:55
Как в прединсультном состоянии выжить в квесте по больнице? Фото
12:42
Приморцы в очередной раз с юмором отнеслись к прошедшему наводнению Видео
12:31
В ДТП во Владивостоке пострадали восемь человек Эксклюзив
12:22
Ученые развеяли миф о жестокости сериала «Игра престолов»
12:12
Маленький мальчик попал под колеса авто во Владивостоке Эксклюзив
12:05
МФЦ Владивостока советуют заявителям, как сократить время ожидания получения услуги
11:54
Годовалая девочка пострадала в ДТП с участием «крузака» во Владивостоке Эксклюзив
11:32
Страшная авария в Приморье унесла жизнь пассажира Фото
11:21
Во Владивостоке с начала лета повреждено и незаконно вырублено 83 дерева
11:10
На Хангане орудуют цыгане-подростки, ворующие вещи туристов Фото
10:59
Подельник вице-губернатора Приморья скоро пойдет под суд
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4168 (107) от 21 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У каждого недостроя есть имя, отчество и фамилия…
Под Высоцкого никто не хрипел
Уважаемые работники торговли!
«Игорь Белоусов» и «Пантера плюс» спасли подводников
Приморец приютил сотни тысяч лучших друзей
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Работодатели Приморья продолжают платить людям обещаниями

Суммарный долг по зарплатам в регионе - почти 500 миллионов рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Работодатели Приморья задолжали своим сотрудникам почти 500 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Росстата

Так, по состоянию на 1 июля 2017 года задолженность составила 479,1 миллиона рублей, что практически в 1,5 раза больше, чем к 1 июня 2017 года (рост - на 45,7%).

Это оставляет регион на лидирующих позициях среди регионов РФ. Общая сумма задолженности по России составила 3,2 миллиарда рублей, из них почти 15% - на совести Приморского края.

С то же время, по данным ТАСС, задолженность работодателей по зарплатам в Приморском крае составляет свыше 700 миллионов рублей, из которых более 70% приходится на предприятия-банкроты. Так, «Радиоприбор» во Владивостоке задолжал свыше 400 миллионов рублей. Об этом в понедельник на расширенном заседании коллегии прокуратуры Приморья рассказал первый заместитель прокурора края Вячеслав Шайбеков.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Подельник вице-губернатора Приморья скоро пойдет под суд
10:59, 24 июля 2017 Подельник вице-губернатора Приморья скоро пойдет под суд

По коррупционному делу гендиректора строительной компании утверждено обвинительное заключение

Строительство в Приморье: больше зданий, но меньше жилья
00:21, 24 июля 2017 Строительство в Приморье: больше зданий, но меньше жилья

Официальная статистика по итогам I полугодия текущего года

Почти вся розничная торговля в Приморье оказалась в магазинах и торговых центрах
23:05, 23 июля 2017 Почти вся розничная торговля в Приморье оказалась в магазинах и торговых центрах

Доля розничных рынков и ярмарок в структуре розницы в регионе составила 7%

Стало известно, как в Приморье решат проблему с «дальневосточными гектарами»
19:02, 23 июля 2017 Стало известно, как в Приморье решат проблему с «дальневосточными гектарами»

Комментарий заместителя главы Минвостокразвития про вопросам «подвисших» заявок

Генпрокуратура недовольна налоговыми и надзорными органами Дальнего Востока
17:11, 23 июля 2017 Генпрокуратура недовольна налоговыми и надзорными органами Дальнего Востока

Заместитель Генпрокурора предложил изменить саму систему надзора за бизнесом в ДФО

Пенсии с 1 августа 2017: будет ли повышение пенсий для пенсионеров
05:48, 23 июля 2017 Пенсии с 1 августа 2017: будет ли повышение пенсий для пенсионеров

Для проведения индексации пенсионерам не надо будет обращаться в Пенсионный фонд

Россия ограничит поставки с двух белорусских предприятий‍
00:35, 23 июля 2017 Россия ограничит поставки с двух белорусских предприятий‍

Устанавливается режим усиленного лабораторного контроля за поставками еще шести производителей