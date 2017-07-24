Круизный лайнер «Costa Victoria» пришвартовался во Владивостоке

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Сегодня в 13 часов во Владивосток снова – уже пятый раз, начиная с мая нынешнего года, прибыло одно из крупнейших круизных судов мира – «Costa Victoria», сообщает РИА VladNews.«Costa Victoria» покинет Владивосток сегодня же.

Жителей и гостей города ждали: церемониальный отряд барабанщиц, ансамбль народного танца «Ладья», выступления вокалистов. Помимо этого проходит выставка на мольбертах Приморской государственной картинной галереи. На выставке представлены работы художников – участников пленэра, который состоялся в рамках Международного фестиваля «Лето на Русском». Все пленэрные работы можно приобрести.

«CostaVictoria» пробудет во Владивостоке практически весь день и отойдет от причала Морского вокзала в 23.00 по местному времени. За это время иностранные туристы намерены познакомиться с достопримечательностями Владивостока, историческим центром, музеями города. Горожане и гости города смогут увидеть процесс швартовки, отшвартовки лайнера, сделать уникальное фото на его фоне, пообщаться с путешествующими на нем туристами.

Напомним, с мая по сентябрь этого года круизные суда зайдут в Приморье рекордные 14 раз.

На месте событий побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.