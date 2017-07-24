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Фоторепортажи

Приморские красотки вступили в борьбу за место в финале конкурса Miss Sunrise

Главный призом конкурса станет незабываемая поездка в азиатский Лас-Вегас – Макао
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Полуфинал конкурса красоты «Miss Sunrise» состоялся на сцене «Tigre de Cristal». 10 обворожительных девушек поборолись за место в финале, главный призом в котором станет незабываемая поездка в азиатский Лас-Вегас – Макао, сообщает РИА VladNews.

Проект «Miss Sunrise» проходит уже не первый год, собирая самых красивых и амбициозных девушек не только Владивостока, но и всего Приморского края. Организатором проекта выступает «8 канал» совместно с модельным агентством «AstraModels».

Участницы конкурса предстали перед жюри во всей красе и с огромным багажом умений, которые они приобретали в течение упорных подготовок. Девушки учились актерскому мастерству, умению держаться на публике, прошли мастер-классы по уходу за собой и, конечно, научились искусству дефиле.

На полуфинале конкурсантки показали себя в разных амплуа. Девушки дефилировали в купальниках от компании «Shikaswimwear», роскошном нижнем белье от «NG», шубах от салона «Меховая фантазия» и изящных вечерних платьях, предоставленных «Baby Boudior» и свадебным салоном «Mali Bride».

А между выходами участниц, гостей радовали выступления саксофониста, акробатического дуэта и живое пение.

Все девушки уже не первый день в модельном бизнесе, поэтому каждая участница с особым обаянием и профессионализмом показала себя на сцене.

"В таком конкурсе я участвую первый раз, но в модельном бизнесе уже 4 года. Участвовала в показах во Владивостоке и в Китае," – рассказала участница конкурса, модель Елизавета Сливина.

Профессия модели - это нелегкая, но, в то же время, интересная работа, которая приносит массу впечатлений и опыта. Так, например, некоторые представительницы модельного бизнеса не только ходят по подиуму и фотографируются для лукбуков, но и снимаются в кино.

"Модельный бизнес – это моя работа. Я принимала участие во многих конкурсах. На «Мисс Приморье» в этом году стала финалисткой. Работала моделью в Корее и Китае, а еще снималась в фильмах «Отпусти меня» и «На районе»," – поделилась модель Кристина Сазонкина.

В финал прошли 8 участниц, которые встретятся уже 5 августа, чтобы побороться за главный приз - поездку в Макао. Каждая участница получила подарки от ювелирного дома «Ista» и замечательные авторские букеты цветов от салона цветов «ArteLamponi».

Партнёры проекта:

Генеральный спонсор конкурса - "Tiger de Cristal"

Официальный спонсор – ООО «Ренессанс Актив»

Генеральный партнёр - центр лазерной косметологии «Тисс»

Специальный партнёр – «Сумотори».

Эксклюзивный партнёр - «Теле-2»

Партнёр проекта - ювелирные украшения "Gold Elite"

Партнёр проекта - салон цветов "Arte Lamponi"

Партнёр проекта – «Baby Boudior».

Партнёр проекта – салон «Меховая фантазия».

Партнёр проекта - свадебный салон «Mali Bride»

Партнёр проекта - ювелирный дом «ISTA»

Партнёр проекта - cтудия загара премиум-класса "Солнечный Рай"

Партнёр проекта – «NG», белье, созданное с любовью и заботой о Вас.

Партнёр проекта - компания «Fashion Face» (прически и макияж для участниц)

Партнёр проекта – «Shika Swimwear»

Партнёр проекта - "Vikicrystal"

Партнёр проекта - Фотограф Мыслитская Наталья

Партнёр проекта - «Мега плюс»

Партнёр проекта - Стандарту.нет

Партнёр проекта – «World class»

Партнёр проекта – «Selfie Club»

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Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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