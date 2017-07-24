Жительница Владивостока ответит за наркоторговлю

Ранее женщина привлекалась к ответственности за содержание наркопритонов

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

35-летняя жительница Владивостока через Интернет приобретала синтетический наркотик, имеющий в своем составе N-метилэфедрон, фасовала его по разовым дозам и реализовывала наркозависимым гражданам на территории приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Злоумышленница была задержана полицейскими в момент сбыта наркотика очередному покупателю. Как установила экспертиза, в пакете находился синтетический наркотик «скорость» массой порядка 1,5 граммов.

Ранее женщина неоднократно попадала в поле зрения сотрудников полиции за организацию и содержание притонов для употребления наркотических средств, а также за сбыт наркотиков в крупном размере.

Возбужденное по статье 228.1 УК РФ направлено в суд.

Решения суда женщина будет дожидаться в СИЗО.