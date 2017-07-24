У Ариши венозное ангиодисплазия левой половины лица

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Маленькой девочке из Приморья нужна помощь: осталась всего 9 дней, чтобы приобрести и начать приём новой упаковки лекарства, сообщает РИА VladNews.

На прошлой неделе Ариша с мамой вернулись из РДКБ. Скорее всего, через полгода девочке всё-таки сделают операцию. Пока нельзя. Эти полгода рост опухоли необходимо сдерживать, курс Рапамуна продлили и он к сожалению не входит в бесплатный перечень лекарственных препаратов.

Арина должна принимать по одной таблетке два раза в день. Стоимость упаковки 50 000 рублей, этого хватит на полтора месяца. Необходимо три (по 100 таблеток), прекращать прием совсем нельзя. Семья Арины живёт в Приморье, у них ещё двое детей. Купить Рапамун сами они не смогут, надо помогать.

Узнать об Арине больше и перечислить деньги всегда можно на сайте https://sohrani-zhizn.ru/campaign/nuzhna-pomoshh-karpova-arina/ или отправив СМС с текстом БФСЖ и суммой перевода (например, БФСЖ 500) на короткий номер 3443 или Через онлайн "Сбербанк" ИНН 2540154947БИК 040813608 Р/сч: 40703810750000001541 получатель «Сохрани жизнь». В назначении платежа обязательн о указать "Благотворительное пожертвование Рапамун"

Вы также можете приобрести препарат самостоятельно и передать его.

Любые вопросы можно задать по телефонам +7 (914) 706-76-57 (Владивосток).