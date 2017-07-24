Наркофермера задержали в Приморье

В огороде у него была плантация, а дома - оптовая партия товара

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2017» сотрудниками ЛП полиции на станции Гродеково Приморского края выявлен 56-летний, ранее судимый за незаконный оборот наркотических веществ, неработающий житель села Новониколаевка который за 500 рублей сбыл лицу, осуществляющему проверочную закупку, порядка девяти граммов марихуаны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

В ходе проводимого обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники транспортной полиции обнаружили во дворе жилого дома плантацию конопли. 30 кустов конопли высотой около одного метра произрастали на грядке среди овощей и фруктов. Кроме того, в доме на холодильнике полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с марихуаной. Общий вес наркотика составил порядка 600 граммов, что является значительным размером.

Возбуждено два уголовных дела по статье 228 УК РФ.

У подозреваемого отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.