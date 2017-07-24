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«Владивостокский стрелок» приревновал бывшую жену

Мужчина может угодить за решетку на пять лет
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Мужчину, устроившего перестрелку во Владивостоке, задержали и доставили в отдел полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Напомним, инцидент произошел в минувшие выходные. 29-летний житель Владивостока устроил перестрелку в жилом доме по улице Бурачка,9. Причиной стал конфликт между ним и другом его бывшей супруги. Потерпевший госпитализирован.

Подразделением дознания возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Назначено проведение баллистической и судебно-медицинской экспертиз. Опрошены очевидцы. Травматический пистолет, принадлежащий правонарушителю, изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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