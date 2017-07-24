Глава МЧС: Приморью нужно наладить взаимодействие с КНР с целью мониторинга ЧС

Глава МЧС России Владимир Пучков в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС распорядился организовать в Приморье после наводнения взаимодействие с китайской стороной с целью запроса мониторинга прогноза ситуации и погоды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Доводите эту информацию до руководителей организаций, учреждений, глав органов местного самоуправления и до жителей Приморского края», - отметил глава МЧС России.
Напомним, Владимир Пучков взял под личный контроль ситуацию в регионе.