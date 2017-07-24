Учреждения образования Владивостока готовятся принять воспитанников

В школах и детских садах Владивостока продолжают готовиться к новому учебному году. Ремонты начались еще весной, а сейчас они вступают в финальную часть.

На минувшей неделе рабочие отремонтировали раздевалки и душевые в спортзале школы №23. Ремонт пищеблока проводился в детских садах №№15, 135 и школе №60. В школе №50 ученики теперь будут заниматься в новом отремонтированном спортзале. А в школе № 9 теперь есть обновленный медицинский кабинет. Старые деревянные окна меняют на новые пластиковые в школе № 69. В школе №32 ремонтируют фасад. Воспитанники детского сада № 97 будут петь и танцевать в обновленном музыкальном зале, там уложили новый ламинат. А в саду №18 ремонтируют санузлы.

В этом году на ремонт учреждений образования выделено 208 млн. рублей. В том числе, на реализацию мер по безопасности (тревожные кнопки, ограждение, камеры видеонаблюдения и огнетушители) – 37 млн. рублей. 20 млн. – на энергосбережение в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Эти деньги использованы на вывоз и утилизацию старых люминесцентных ламп, закупку и установку новых энергосберегающих светильников.

Напомним, одна из главных задач, поставленных главой Владивостока Игорем Пушкарёвым перед специалистами и которую они ежегодно выполняют - создать для детей комфортные и безопасные условия пребывания в учреждениях образования.