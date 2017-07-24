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Как в отношениях сохранить свою роль?

​Отношения мужчины и женщины – самый главный аспект человеческой жизни
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Отношения мужчины и женщины – самый главный аспект человеческой жизни. Так уж мы созданы, что лишь двое могут познать полноту и радость жизни во всей многомерности. Лишь двоим дано сотворить новую жизнь и создать пространство любви, в котором эта новая жизнь проявится. По отдельности это сделать невозможно. О том, как гармонично распределить роли, рассказала специалист Лариса Резинкина, сообщает РИА VladNews.

«Если мужчина берет на себя женскую роль, то мужскую ему исполнять некогда. То же самое, если женщина пытается исполнять роль мужчины, то женскую роль она выполнять качественно не может – нет на это внутреннего ресурса».

Подробнее здесь - http://yourlife.pro/

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