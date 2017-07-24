Приморцы предпочитают автомат механике 13:28, 24 июля Приморцы предпочитают автомат механике
Как в прединсультном состоянии выжить в квесте по больнице? 12:55, 24 июля Как в прединсультном состоянии выжить в квесте по больнице? (Фото)
Приморцы в очередной раз с юмором отнеслись к прошедшему наводнению 12:42, 24 июля Приморцы в очередной раз с юмором отнеслись к прошедшему наводнению (Видео)
Новостная лента
Июль, 24 понедельник
13:31
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
13:28
Приморцы предпочитают автомат механике
13:12
Парк Минного городка во Владивостоке может стать успешным бизнес-проектом
12:55
Как в прединсультном состоянии выжить в квесте по больнице? Фото
12:42
Приморцы в очередной раз с юмором отнеслись к прошедшему наводнению Видео
12:31
В ДТП во Владивостоке пострадали восемь человек Эксклюзив
12:22
Ученые развеяли миф о жестокости сериала «Игра престолов»
12:12
Маленький мальчик попал под колеса авто во Владивостоке Эксклюзив
12:05
МФЦ Владивостока советуют заявителям, как сократить время ожидания получения услуги
11:54
Годовалая девочка пострадала в ДТП с участием «крузака» во Владивостоке Эксклюзив
11:43
В Приморье популярная база отдыха полностью ушла под воду Видео
11:32
Страшная авария в Приморье унесла жизнь пассажира Фото
11:21
Во Владивостоке с начала лета повреждено и незаконно вырублено 83 дерева
11:10
На Хангане орудуют цыгане-подростки, ворующие вещи туристов Фото
10:59
Подельник вице-губернатора Приморья скоро пойдет под суд
10:48
Во Владивостоке обсудили противодействие мошенничеству в сфере благотворительности
10:37
Жестокий убийца двух рыбаков сел на 19 лет - и остался должен еще 3 миллиона рублей
10:26
Полицейские устроили охоту за крабами на дорогах Владивостока Эксклюзив
10:15
За сутки в Приморье потушили четыре пожара
10:04
Во Владивосток прибывает круизный лайнер «Costa Victoria»
09:53
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
09:44
Международный российско-китайский фестиваль «Восточный калейдоскоп» пройдет во Владивостоке Фото
09:42
Реки Приморья возвращаются в берега
09:32
В Уссурийске задержали парня, угнавшего автомобиль и велосипед
09:21
Знаменитый приморский осьминог Хэнк может погибнуть в ближайшее время
09:03
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
08:53
Владивостокцев оставят без воды
08:44
Приморцам вновь обещают дожди, грозы и шквалистый ветер
07:30
Гороскоп на 24 июля
06:21
Описана модель Интернета Вселенной
05:02
Ученый: человеческая генетика забита "мусором"
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4168 (107) от 21 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У каждого недостроя есть имя, отчество и фамилия…
Под Высоцкого никто не хрипел
Уважаемые работники торговли!
«Игорь Белоусов» и «Пантера плюс» спасли подводников
Приморец приютил сотни тысяч лучших друзей
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Приморцы предпочитают автомат механике

Другая половина вообще не заморачивается, на чем ездить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Популярный автомобильный портал Drom.ru провел опрос среди приморцев, целью которого было узнать, какую коробку передач предпочитают местные автомобилисты, сообщает РИА VladNews.

Жители края, где подавляющее большинство - японские автомобили, предпочитают ездить на автомате. 47,2% опрошенных проголосовали за этот вариант.

36,1% сообщили, что им абсолютно без разницы - коробка или автомат. 12,6% респондентов ответили, что машину надо чувствовать, а для этого нужно переключать скорости самостоятельно. 

3,8% опрошенных подошли к вопросу с другой стороны. Автомобилисты из Приморья считают, что АКПП — неплохо, но содержание дороже, так что скорее механика. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Парк Минного городка во Владивостоке может стать успешным бизнес-проектом
13:12, 24 июля 2017 Парк Минного городка во Владивостоке может стать успешным бизнес-проектом

Это предложение было сделано японским инвесторам

Как в прединсультном состоянии выжить в квесте по больнице?
12:55, 24 июля 2017 Как в прединсультном состоянии выжить в квесте по больнице?

Известный приморский адвокат рассказал о "прелестях" медицины в глубинке

В ДТП во Владивостоке пострадали восемь человек
12:31, 24 июля 2017 В ДТП во Владивостоке пострадали восемь человек

Сводка ГИБДД приморской столицы за минувший уикенд

Ученые развеяли миф о жестокости сериала «Игра престолов»
12:22, 24 июля 2017 Ученые развеяли миф о жестокости сериала «Игра престолов»

Оказалось, что реальность не менее кровава

МФЦ Владивостока советуют заявителям, как сократить время ожидания получения услуги
12:05, 24 июля 2017 МФЦ Владивостока советуют заявителям, как сократить время ожидания получения услуги

Сегодня во Владивостоке активно работают пять муниципальных отделений МФЦ

Во Владивостоке обсудили противодействие мошенничеству в сфере благотворительности
10:48, 24 июля 2017 Во Владивостоке обсудили противодействие мошенничеству в сфере благотворительности

Во Владивостоке активно собирают средства на помощь больным детям два благотворительных фонда

Во Владивосток прибывает круизный лайнер «Costa Victoria»
10:04, 24 июля 2017 Во Владивосток прибывает круизный лайнер «Costa Victoria»

Церемония приветствия начнется в 13:00