Приморцы предпочитают автомат механике

Другая половина вообще не заморачивается, на чем ездить

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Популярный автомобильный портал Drom.ru провел опрос среди приморцев, целью которого было узнать, какую коробку передач предпочитают местные автомобилисты, сообщает РИА VladNews.

Жители края, где подавляющее большинство - японские автомобили, предпочитают ездить на автомате. 47,2% опрошенных проголосовали за этот вариант.

36,1% сообщили, что им абсолютно без разницы - коробка или автомат. 12,6% респондентов ответили, что машину надо чувствовать, а для этого нужно переключать скорости самостоятельно.

3,8% опрошенных подошли к вопросу с другой стороны. Автомобилисты из Приморья считают, что АКПП — неплохо, но содержание дороже, так что скорее механика.

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