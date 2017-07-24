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Общество

Парк Минного городка во Владивостоке может стать успешным бизнес-проектом

Это предложение было сделано японским инвесторам
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Японским инвесторам в качестве бизнес проекта предложили преобразить парк Минного городка во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Обсуждение состоялось на заседании рабочей группы по русско-японским проектам при участии вице-губернатора Приморья Александра Юрова и генерального консула Японии Касаи Тацухико.

Александр Юров напомнил, что на втором ВЭФ президент России Владимир Путин и премьер-министра Японии Синдзо Абэ договорились о совместной работе по благоустройству Владивостока, в том числе строительству японского сада.

«Мы предлагали две территории – парк Минного городка и сквер Ощепкова. Первый объект японская сторона подчитала слишком объемным и затратным, а второй – не подошел наоборот, из-за небольших размеров», – отметил он, подчеркнув, что тем не менее сквер в ближайшее время будет благоустроен в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды.

Вице-губернатор предложил консулу еще раз обратить внимание на парк Минного городка, который мог бы стать выгодным бизнес-проектом.

«Здесь можно было бы построить современный парк с аттракционами, зонами питания и отдыха. В парке есть подходящие места и для японского сада. Эта территория популярна у жителей и гостей края и станет современным центром отдыха», – отметил он.

Касаи Тацухико попросил представителей Администрации Владивостока подготовить финансово-экономическое обоснование проекта для того, чтобы понять, на какую прибыль могут рассчитывать инвесторы.

Александр Юров в свою очередь подчеркнул, что российская сторона готова оказать любую необходимую поддержку в разработке проекта и его финансировании.

Отметим, на сегодня российско-японская рабочая группа по развитию городской среды Владивостока уже определилась с проектами, которые будут реализованы во Владивостоке. Это рыбный рынок под Золотым мостом, строительство автомобильных парковок в центре города, завершение запуска очистных сооружений, система «умных» светофоров, благоустройство зеленых зон Владивостока, продление прогулочной зоны «Тропа здоровья», строительство экологичных домов и реконструкция мусоросжигательного завода.

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