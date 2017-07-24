Как в прединсультном состоянии выжить в квесте по больнице?

Известный приморский адвокат рассказал о "прелестях" медицины в глубинке

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Известный приморский адвокат Алексей Клецкин поделился шокирующими особенностями медицины в регионе с подписчиками на своей странице Fb, сообщает корреспондент РИА VladNews. И самое страшное во всей этой истории - то, что все описанное происходит в Кавалеровской ЦРБ ежедневно и не является редкостью практически для всех медучреждений Приморского края. Пост вызвал бурную реакцию пользователей интернета и шквал рассказов, как людей в различных районах края оставляют без медпомощи даже в очень тяжелых случаях.

Как рассказал адвокат, его маме стало плохо: гипертонический криз с несколькими инсультами в анамнезе. Дозвонились до "скорой помощи". Которая поставила диагноз "гипертонический криз" - и отправила пожилую женщину в местную больницу. Чтобы дойти до врача своими ногами. Вот как описывает "хождения по мукам" местного здравоохранения сам правозащитник:

"Человек в прединсультном состоянии!!! "Мяу" сказать не может. И всё, чем может помочь "скорая" - телефоном регистратуры. Причем звонить туда ты должен самостоятельно. А если телефона нет? А если разговаривать не может и живет один? А если ехать не на чем?



Ладно, сокращаю басню, и так длинно получается. Поругались, "скорая" решила сделать нам одолжение и довезти до больницы. Исключительно в режиме такси. И даже не в приемный покой, а просто до больницы, к регистратуре. Довезли, высадили. Далее начинаются хождения по мукам. Коротко наш маршрут:

Регистратура-терапвт-ЭКГ-131 каб. (описание ЭКГ)-обратно в ЭКГ (забыли бумажку зарегистрировать) -терапевт-приемный покой. И все это с этажа на этаж, в разных частях больницы.





Несколько лет назад сосед родителей 40-летний парень умер от сердечного приступа когда его точно также привезли на скорой и гоняли по кабинетам.

Везде ты стоишь как обычный посетитель. В очереди к терапевту скандал. Пропускать никто не хочет. На аргументы что мы от "скорой" ответ простой: а я с 4-х утра за талоном пришла (время около 9.00 утра), тоже болею. Я, конечно, понимаю. Человек 5 часов очереди на прием ждет! Но нам тоже не до шуток. С боем, но прорываемся.

Длина нашего пути от регистратуры до приемного покоя 1 час 15 минут!





Постояли, отдышались, можно идти в приемный покой для оформления госпитализации. Пройти в приемный покой из больницы невозможно. Дверь на амбарном замке. Для чего? Да ни для чего. Чтобы жизнь медом не казалась. Все на улицу, в обход. И в дождь, и в снег, и в невыносимую жару. Шлепайте, граждане больные, по лужам к светлому будущему. Авось, не помрёте по пути.

Вывод прост. Наши сельские государственные больницы существуют лишь для того, чтобы в них можно было умереть. Функция оказания мед. помощи - побочная и не главная. А качество этой самой "помощи" ну просто ахтунг. И ведь кавалеровская больница "лучшая" на сотни километров вокруг. В том же Тернее все еще хуже.

Так и вымрем все потихоньку".



