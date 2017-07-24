В ДТП во Владивостоке пострадали восемь человек

Сводка ГИБДД приморской столицы за минувший уикенд

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

За минувшие выходные во Владивостоке произошло 98 ДТП; в семи авариях пострадали восемь человек. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. За субботу и воскресенье было зарегистрировано 47 ДТП с материальным ущербом. Участники 11 столкновений составили европротоколы.

Всего в приморской столице за уикенд было составлено 496 протоколов о нарушениях ПДД, в том числе 161 - в отношении пешеходов, 22 - в отношении водителей автобусов и 17 - в отношении таксистов.

Составлено 49 протоколов о не предоставлении преимущества пешеходам в отношении автолюбителей, 23 - о тонировке не по ГОСТу.

Задержано 23 пьяных водителя, а также 28 любителей быстрой езды. Четыре автомобилиста попались на выезде на полосу встречного движения. Детей не пристегнули в 38 автомобилях.

76 владивостокских автомобилистов нарушили правила парковки. На штраф-стоянку доставлено 67 транспортных средств.

Сотрудники ДПС Владивостока задержали трех хронических неплательщиков штрафов ГИБДД.

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