МФЦ Владивостока советуют заявителям, как сократить время ожидания получения услуги

Сегодня во Владивостоке активно работают пять муниципальных отделений МФЦ

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Завоевавшие прочную популярность жителей Владивостока многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) продолжают совершенствовать свою работу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, для удобства заявителей и сокращения времени подачи и получения документов в интернете, на сайте mfc-25.ru действует окно «Загруженность МФЦ» с подразделом «Статистика очереди». Здесь можно в режиме реального времени буквально по минутам отследить количество обратившихся в данный момент в то или иное отделение посетителей. Это позволяет гражданам выбрать, в какое из них следует приехать, чтобы сократить время ожидания в очереди.

Помимо этого, на том же сайте mfc-25.ru существует возможность через окно «Предварительная запись» заранее выбрать наиболее подходящие для каждого заявителя день и время посещения МФЦ.

Напомним, что сегодня во Владивостоке активно работают пять муниципальных отделений МФЦ по адресам: ул. Давыдова, 9, Партизанский проспект, 28-а, проспект 100-летия, 44, ул. Адмирала Невельского, 13, а также два структурных подразделения в поселке Трудовом, по ул. Лермонтова, 36 и на острове Русском, по ул. Экипажной, 10. Два из них, по проспекту 100-летия, 44 и по Партизанскому проспекту, 28-а принимают посетителей семь дней в неделю. А ежедневно МФЦ Владивостока посещает около двух тысяч человек.