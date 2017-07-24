Маленький мальчик попал под колеса авто во Владивостоке

Пятилетний пешеход был госпитализирован с сотрясением мозга

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

5-летний мальчик попал под колеса автомобиля Toyota Ipsum во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел вне зоны действия пешеходного перехода в районе дома №10 по улице Гамарника в светлое время суток. За рулем Toyota находился молодой человек 1991 года рождения. Автомобиль двигался со стороны улицы Иртышской в сторону проспекта 100-летия Владивостоку.

Несовершеннолетний пешеход был госпитализирован с сотрясением головного мозга.

Детали ДТП выясняются.

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