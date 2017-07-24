Годовалая девочка пострадала в ДТП с участием «крузака» во Владивостоке

Столкновение произошло на трассе Седанка - Патрокл

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Годовалая девочка пострадала в ДТП с участием внедорожника Toyota Land Cruiser во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Столкновение автомобилей произошло около 5 часов дня на 30-м километре трассы Де Фриз - Седанка - Патрокл. За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, двигавшегося с прицепом (моторная лодка) со стороны Патрокла в сторону станции "Седанка", находился 21-летний молодой человек. По предварительным данным, водитель не выдержал безопасную дистанцию с двигающимся впереди автомобилем марки Daihatsu (за рулем была 39-летняя женщина).

Пострадал ребенок, находившийся на заднем сиденье Daihatsu: девочка 2016 года рождения получила ссадины мягких тканей лица, направлена на амбулаторное лечение. В момент ДТП ребенок находился на заднем сиденье в специальном удерживающем устройстве.

Детали ДТП выясняются.

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