Страшная авария в Приморье унесла жизнь пассажира

Еще пять человек пострадали

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе Партизанского перевала. Водитель автомобиля марки Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения,где совершил столкновение с автомобилем марки Suzuki Swift. В результате аварии на месте аварии скончался пассажир Suzuki Swift, еще пятеро человек пострадали: водитель Toyota Corolla, водитель и три пассажира Suzuki Swift, среди которых - двое детей.

Все обстоятельства аварии еще предстоит выяснить специалистам.

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