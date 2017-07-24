Во Владивостоке с начала лета повреждено и незаконно вырублено 83 дерева

С начала лета сотрудники управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока выявили 39 незаконно вырубленных и 44 повреждённых дерева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Самые массовые факты незаконного уничтожения и повреждения деревьев выявлены на улицах Прапорщика Комарова, Терешковой, Днепровской.
Материалы проверок направлены для дальнейшего разбирательства в правоохранительные и надзорные органы.
Для справки:
Куда обращаться по фактам незаконной вырубки зеленых насаждений? В первую очередь в дежурную часть УМВД РФ по городу Владивостоку. Телефоны: 02 (если набирать со стационарного телефона) и 002 (с мобильного). Затем информацию необходимо сообщить в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока по телефонам 2614-371 и 2614-272, а также оставить обращение через Интернет-приемную администрации города Владивостока.