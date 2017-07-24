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На Хангане орудуют цыгане-подростки, ворующие вещи туристов

Злоумышленники берут все, что плохо лежит
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

На пляжах в Приморье орудует банда подростков, крадущая вещи отдыхающих, сообщает РИА VladNews.

Отдыхающие на Хангане, что в Большом Камне, рассказали о цыганских подростках, ворующих все, что плохо лежит. Злоумышленники крадут шезлонги, зонтики,матрасы, а также не стесняются брать и продукты. Днем они уезжают, а вечером возвращаются назад. Передвигаются на белом автомобиле. 

Одни из туристов поймали воришек с поличным: подростки тащили два соседских шезлонга и надувной матрас. Другим отдыхающим повезло меньше - они лишились двух шезлонгов. 

"У нас около машины шарились. Вечером музыка играла и окно было открыто. Благо, на сигнализации стояла. Она сработала и мы услышали, как в кустах кто то шкерился", - рассказывает отдыхающий.

Кроме того, местные жители сообщают, что подростки обворовывают не только туристов, но и магазины. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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