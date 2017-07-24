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Во Владивостоке обсудили противодействие мошенничеству в сфере благотворительности

Во Владивостоке активно собирают средства на помощь больным детям два благотворительных фонда
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

21 июля во Владивостоке состоялась встреча руководства управления транспорта администрации города, представителей Союза благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра», а также компаний-перевозчиков, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Речь шла о работе неких благотворительных организаций и сборе денег, который нередко происходит именно в автобусах, а также о противодействии мошенничеству в сфере благотворительности.

«Проблема заключается в том, что деятельность некоторых благотворительных фондов, собирающих деньги в автобусах и на улицах Владивостока, не прозрачна, – рассказала координатор Союза благотворителей и социальных организаций «Во имя добра» Валерия Костина. – Отдав 100 рублей в руки "волонтёра", вы не можете отследить дальнейший маршрут этих средств: кому, когда и в каком объеме передаются деньги. А когда человек не может убедиться, дошло ли его пожертвование до благополучателя, это заставляет усомниться в честности фонда. Причем, не только конкретного фонда, но и всех остальных. Тем самым дискредитируется вся сфера благотворительности в целом».

Так, по словам представителей краевого Союза благотворителей и социальных организаций, во Владивостоке активно собирают средства на помощь больным детям два благотворительных фонда. Оба фонда официально зарегистрированы в Хабаровском крае, однако их обособленные подразделения в Приморском крае не зарегистрированы и, соответственно, о своей деятельности на территории края они не отчитываются ни в Управление Министерства юстиции РФ по Приморскому краю, ни в краевую налоговую инспекцию.

В свою очередь социально ориентированные некоммерческие организации города, работающие в данной сфере, знают, какие существуют требования к организации акций по сбору денежных средств в общественных местах, какие документы должны быть в папке волонтёра и в течение какого времени деньги из ящика должны быть зачислены на расчетный счет фонда. Как отметила Валерия Костина, благотворительные фонды, работающие сегодня в автобусах, эти требования в полной мере не соблюдают. Соответственно, работу подобных организаций необходимо проверить.

«Деятельность по сбору благотворительных средств и финансовая отчетность этих фондов в целом не является открытой для общественности, – также подтвердила Екатерина Молчанова, юрист союза «Во имя добра». – Подобные фонды бросают тень на все законопослушные некоммерческие и благотворительные организации, которые добросовестно относятся к своей деятельности».

В качестве положительного опыта борьбы с сомнительными фондами представитель Союза благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра» привела пример Санкт-Петербурга, где деятельность по сбору пожертвований в городском транспорте запрещена на нормативном уровне.

«Стоит отметить, что федеральный закон "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" не накладывает запрета на деятельность фондов в общественном транспорте. Однако если на региональном уровне будет принят соответствующий нормативно-правовой акт, мы, согласно ему, будем запрещать сбор пожертвований в нашем общественном транспорте», – отметили сотрудники управления транспорта.

Как рассказала юрист Союза «Во имя добра», в интересах добросовестных благотворительных фондов в настоящее время специалистами готовятся обращения в Управление Минюста России по Приморскому краю, Управление ФНС России по Приморскому краю и прокуратуру города Владивостока о проверке законности действий организаций, осуществляющих сбор пожертвований в общественном транспорте города Владивостока.

«Чтобы обезопасить горожан от мошенничества, управление транспорта администрации Владивостока готово разместить в городском общественном транспорте социальную рекламу (плакаты и видео-ролики) с критериями, по которым можно понять, что фонд – мошеннический», – сказал Андрей Мурзаков, начальник отдела организации транспортного обслуживания управления транспорта администрации города.

В ходе встречи были озвучены несколько таких критериев. Так, благонадежные благотворительные фонды добровольно отказываются от точечного сбора денег в транспорте и на улице, а публичным сбором пожертвований занимаются строго в рамках акций, согласованных с администрацией муниципалитетов или руководителями торговых центров, о чем организаторы мероприятий и волонтёры фондов сообщают при помощи средств массовой информации заблаговременно.

Кроме того, Андрей Мурзаков сообщил о готовности войти в состав рабочей группы по вопросам мошенничества в сфере благотворительности. В свою очередь представители компаний-перевозчиков обязались провести разъяснительные беседы с водителями автобусов и обеспечить гарантированное взимание платы за проезд с “волонтёров”.

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