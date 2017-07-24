Жестокий убийца двух рыбаков сел на 19 лет - и остался должен еще 3 миллиона рублей

Приморский краевой суд вынес приговор по делу жителя Черниговского района

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Приморский краевой суд вынес приговор жителю Черниговского района, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение), ч. 1 ст. 222 УК (незаконное приобретение, хранение и ношение, перевозка огнестрельного оружия), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в конце июня 2016 года в районе села Вадимовка Черниговского района на берегу канала местной дамбы, где потерпевшие (сельский житель и знакомая его семьи) рыбачили.

Вооруженный винтовкой (калибра 7,62 мм), фигурант решил напасть на рыбачивших мужчину и женщину, с целью завладения автомобилем «Toyota Corolla Fielder», который принадлежал потерпевшему.

Подойдя к машине, он сначала застрелил женщину, а затем потребовал от ее приятеля передать ему ключи от автомобиля. Получив ключи зажигания транспортного средства, он произвел выстрелы в голову и тело мужчины, от которых тот умер на месте. После этого нападавший скинул трупы в водоем, а сам уехал с места происшествия на автомобиле, стоимостью 420 тыс. рублей, забрав еще некоторые личные вещи потерпевших на общую сумму порядка 1 тыс. рублей.

Чуть позднее тела потерпевших были обнаружены сотрудниками полиции, к которым обратилась супруга убитого мужчины (которая в тот трагический день должна была ехать вместе с ним и своей подругой на рыбалку, однако, по стечению обстоятельств осталась дома).

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму порядка 3 млн рублей.