Новорожденная девочка пострадала в аварии во Владивостоке 16:01, 24 июля Новорожденная девочка пострадала в аварии во Владивостоке (Эксклюзив)
Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка 15:31, 24 июля Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка (Эксклюзив)
Круизный лайнер «Costa Victoria» пришвартовался во Владивостоке 15:01, 24 июля Круизный лайнер «Costa Victoria» пришвартовался во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Июль, 24 понедельник
16:33
Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка Эксклюзив
16:33
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
16:33
В Приморье популярная база отдыха полностью ушла под воду Видео
16:32
Грудного малыша изъяли у пьяной жительницы Приморья
16:21
Во Владивостоке финишировал мотопробег памяти Фото
16:13
В приморской столице «Домовой контроль» подвел итоги конкурса детских поделок
16:01
Новорожденная девочка пострадала в аварии во Владивостоке Эксклюзив
15:51
Наркофермера задержали в Приморье
15:42
Работодатели Приморья продолжают платить людям обещаниями
15:25
Жительница Владивостока ответит за наркоторговлю
15:14
Кафе, рестораны и другие точки питания во Владивостоке готовятся к приему гостей ВЭФ
15:01
Круизный лайнер «Costa Victoria» пришвартовался во Владивостоке Фото
14:52
Приморские красотки вступили в борьбу за место в финале конкурса Miss Sunrise Фото
14:42
Приморца поймали на краже тормозов с вагонов
14:30
Маленькой девочке из Приморья нужна помощь Фото
14:22
Как в отношениях сохранить свою роль?
14:11
Глава МЧС: Приморью нужно наладить взаимодействие с КНР с целью мониторинга ЧС
14:01
«Владивостокский стрелок» приревновал бывшую жену
13:51
Глава МЧС России взял под личный контроль ситуацию в Приморье
13:40
Учреждения образования Владивостока готовятся принять воспитанников
13:28
Приморцы предпочитают автомат механике Эксклюзив
13:12
Парк Минного городка во Владивостоке может стать успешным бизнес-проектом
12:55
Как в прединсультном состоянии выжить в квесте по больнице? Фото
12:42
Приморцы в очередной раз с юмором отнеслись к прошедшему наводнению Видео
12:31
В ДТП во Владивостоке пострадали восемь человек Эксклюзив
12:22
Ученые развеяли миф о жестокости сериала «Игра престолов»
12:12
Маленький мальчик попал под колеса авто во Владивостоке Эксклюзив
12:05
МФЦ Владивостока советуют заявителям, как сократить время ожидания получения услуги
11:54
Годовалая девочка пострадала в ДТП с участием «крузака» во Владивостоке Эксклюзив
11:32
Страшная авария в Приморье унесла жизнь пассажира Фото
11:21
Во Владивостоке с начала лета повреждено и незаконно вырублено 83 дерева
11:10
На Хангане орудуют цыгане-подростки, ворующие вещи туристов Фото
10:59
Подельник вице-губернатора Приморья скоро пойдет под суд
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4168 (107) от 21 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У каждого недостроя есть имя, отчество и фамилия…
Под Высоцкого никто не хрипел
Уважаемые работники торговли!
«Игорь Белоусов» и «Пантера плюс» спасли подводников
Приморец приютил сотни тысяч лучших друзей
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка

Безработный житель Владивостока переехал жить на тропический остров
Фото: Сергей Савин Фото: Сергей Савин
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

РИА VladNews объявляет о старте нового проекта под названием "Дневник холостяка". Наш коллега Сергей Савин - экс-редактор 8 канала - пишет заметки с тропического острова. 

Познакомимся.

Для начала предлагаю познакомиться. Всем привет. Меня зовут Сергей, но балийцы называют меня Sergio. Им видимо так проще, да и мне отдаленно напоминает это имя Испанию. Мне 29 лет, и я безработный, холостой повеса, который в одночасье решил изменить свое пребывание на планете Земля с пути выверенного карьериста на размеренную жизнь свободного «художника». Эта смена полярности произошла относительно недавно. Я недолго размышлял над направлением своего будущего путешествия. Страна была выбрана уже давно – Индонезия, еще конкретней – остров Бали, остров богов и демонов.

Почему Бали?

В этом году мне впервые довелось встречать 1 января не с тазами оливье, сельдью под шубой и иными традиционными закусками в четырех стенах Владивостока. Этот Новый год и первые три его недели я провел на сказочном острове, и не надо вспоминать сейчас тот самый #сказочноебали. Во-первых, баян. Во-вторых, остров действительно волшебный. Есть несколько поверий, проверенных частично на себе.

1. Остров либо принимает, либо нет, его надо чувствовать. В этом месте жизнью пропитан даже булыжник на дороге. Такая же тема и с отпустить. Либо отпустит и ты все забудешь, лишь изредка в твоей памяти будут мелькать яркие моменты, и улыбка появится на твоих устах, когда ты вновь решишь пересмотреть свои фотографии в социальных сетях. Либо нет. И ты вновь и вновь, день за днем будешь проживать заново все моменты, которые произошли с тобой за время пребывания на этом весьма достойном клочке суши.

3. И самое главное. Я мало где был, и возможно мне не с чем сравнивать. Но только на этом острове люди получают великие дары от Вселенной. Кто-то приезжает и находит ответы на свои вопросы. Другие находят себя, смирение и успокоение. Ну, а третьим достаются самые классные подарки – моменты и люди, которые появились в жизни как по мановению волшебной палочки.

Поэтому долго я не страдал от раздумий. И взял практически первый попавшийся билет в одну сторону до острова. Да, это возможно. Есть пара небольших хитростей (о которых я вам расскажу позже), чтобы не быть депортированным.

Моя первая неделя

Прибыл я 11 июля. Будучи уже немного подготовленным и понимая, в какую страну и конкретно место я еду, у меня уже была забронирована на первый месяц комната, а точнее апартаменты в guesthouse. Это сравнительно недорого. Для того, чтобы вы понимали сколько, приведу простой пример. Живя во Владивостоке некоторое время, я снимал двухкомнатную квартиру на Некрасовской улице. За месяц я отдавал за нее примерно 28 тысяч рублей, что на сегодняшний день эквивалентно 450 долларов США. Сейчас я отдаю 300 тех же зеленых за двухуровневую комнату средних размеров. Разница, думаю, очевидна. 

Далее, транспорт. Я уже писал выше, что Бали — это весьма достойный клочок суши, в том числе и по масштабам. Вам не удастся его обойти пешком. Протяженность с запада на восток свыше 150 километров, с севера на юг более 80. По этой причине большинство передвигается на мопедах или байках. Весьма экономически выгодное транспортное средство. Жрет немного. Едет быстро. Маневренный. Удобный. Только вот от непривычки пятая точка после долгих путешествий побаливает. Он мне обошелся в 700 000 рупий, или чуть больше 2500 рублей на месяц!

После того, как бытовые и транспортные проблемы были решены, стоило начать восстанавливать в памяти уже пройденные ранее маршруты. И тут понеслось: пляжи, бары, клубы, рестораны, улицы, магазины, warung (это такие местные кафешки). А также люди, с которыми мне посчастливилось познакомиться еще в январе, до сих пор находятся здесь. И, что самое радостное для меня - никто не забыл. И все радушно принимали, когда мы вновь увидились. 

Помимо обустройства своего быта, мне удалось за первую неделю еще и отправиться в небольшое путешествие. Неподалеку от Бали есть три маленьких острова Gili: Trawangan, Meno и Air. Там я для себя смог открыть такое развлечение, как снорклинг. Да, я никогда раньше не занимался этим. Можете смело меня зашвырять помидорами. Скажу я вам это незабываемое удовольствие. А еще видел огромную морскую черепаху, которая всплыла за глотком воздуха и была на расстоянии вытянутой руки от меня. Но об этом приключении я расскажу вам уже в следующий раз. 

Ну, а если вас конкретно что-то интересует - где лучше останавливаться? Чем отличаются районы? Сколько денег брать? Как торговаться, и почему это нужно делать? И любые другие вопросы вы можете направлять в direct моего аккаунта в инстаграм. Найти меня просто: ssssavin. Думаю, если у нас с вами получится наладить обратную связь, мне будет легче формировать для вас актуальную информационную картину всех событий. А пока предлагаю фотографии, чтобы вы не только читали, но еще и видели воочию, как прекрасно это сказочное место, омываемое Индийским океаном под название – Бали. 

Автор фоторепортажа: Сергей Савин

comments powered by Disqus
Похожие новости
Как в отношениях сохранить свою роль?
14:22, 24 июля 2017 Как в отношениях сохранить свою роль?

​Отношения мужчины и женщины – самый главный аспект человеческой жизни

Ученый: человеческая генетика забита
05:02, 24 июля 2017 Ученый: человеческая генетика забита "мусором"

Функциональной оказалась лишь четверть генома

Развенчан очередной миф о бессоннице у горожан
03:37, 24 июля 2017 Развенчан очередной миф о бессоннице у горожан

Как оказалось, уличное освещение не влияет на ночной сон

Дневник девушки: Как бороться с джетлагом?
16:23, 21 июля 2017 Дневник девушки: Как бороться с джетлагом?

Мама троих детей Жанна Ивашкина из Владивостока борется со сменой часовых поясов

Эротический дорожный знак перевозбудил приморцев
12:32, 20 июля 2017 Эротический дорожный знак перевозбудил приморцев

Работа неизвестного "художника" заставляет водителей сбрасывать скорость

Нелегальные фрукты и овощи в Приморье смертельно опасны
04:01, 20 июля 2017 Нелегальные фрукты и овощи в Приморье смертельно опасны

Памятка о выборе и мытье фруктов, ягод и овощей

Секс и старческое слабоумие тесно связаны, - ученые
08:50, 19 июля 2017 Секс и старческое слабоумие тесно связаны, - ученые

Маркерами когнитивного спада в пожилом возрасте могут служить уровни физической и социальности активности