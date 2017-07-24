Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка

Безработный житель Владивостока переехал жить на тропический остров

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

РИА VladNews объявляет о старте нового проекта под названием "Дневник холостяка". Наш коллега Сергей Савин - экс-редактор 8 канала - пишет заметки с тропического острова.

Познакомимся.

Для начала предлагаю познакомиться. Всем привет. Меня зовут Сергей, но балийцы называют меня Sergio. Им видимо так проще, да и мне отдаленно напоминает это имя Испанию. Мне 29 лет, и я безработный, холостой повеса, который в одночасье решил изменить свое пребывание на планете Земля с пути выверенного карьериста на размеренную жизнь свободного «художника». Эта смена полярности произошла относительно недавно. Я недолго размышлял над направлением своего будущего путешествия. Страна была выбрана уже давно – Индонезия, еще конкретней – остров Бали, остров богов и демонов.

Почему Бали?

В этом году мне впервые довелось встречать 1 января не с тазами оливье, сельдью под шубой и иными традиционными закусками в четырех стенах Владивостока. Этот Новый год и первые три его недели я провел на сказочном острове, и не надо вспоминать сейчас тот самый #сказочноебали. Во-первых, баян. Во-вторых, остров действительно волшебный. Есть несколько поверий, проверенных частично на себе.

1. Остров либо принимает, либо нет, его надо чувствовать. В этом месте жизнью пропитан даже булыжник на дороге. Такая же тема и с отпустить. Либо отпустит и ты все забудешь, лишь изредка в твоей памяти будут мелькать яркие моменты, и улыбка появится на твоих устах, когда ты вновь решишь пересмотреть свои фотографии в социальных сетях. Либо нет. И ты вновь и вновь, день за днем будешь проживать заново все моменты, которые произошли с тобой за время пребывания на этом весьма достойном клочке суши.

3. И самое главное. Я мало где был, и возможно мне не с чем сравнивать. Но только на этом острове люди получают великие дары от Вселенной. Кто-то приезжает и находит ответы на свои вопросы. Другие находят себя, смирение и успокоение. Ну, а третьим достаются самые классные подарки – моменты и люди, которые появились в жизни как по мановению волшебной палочки.

Поэтому долго я не страдал от раздумий. И взял практически первый попавшийся билет в одну сторону до острова. Да, это возможно. Есть пара небольших хитростей (о которых я вам расскажу позже), чтобы не быть депортированным.

Моя первая неделя

Прибыл я 11 июля. Будучи уже немного подготовленным и понимая, в какую страну и конкретно место я еду, у меня уже была забронирована на первый месяц комната, а точнее апартаменты в guesthouse. Это сравнительно недорого. Для того, чтобы вы понимали сколько, приведу простой пример. Живя во Владивостоке некоторое время, я снимал двухкомнатную квартиру на Некрасовской улице. За месяц я отдавал за нее примерно 28 тысяч рублей, что на сегодняшний день эквивалентно 450 долларов США. Сейчас я отдаю 300 тех же зеленых за двухуровневую комнату средних размеров. Разница, думаю, очевидна.

Далее, транспорт. Я уже писал выше, что Бали — это весьма достойный клочок суши, в том числе и по масштабам. Вам не удастся его обойти пешком. Протяженность с запада на восток свыше 150 километров, с севера на юг более 80. По этой причине большинство передвигается на мопедах или байках. Весьма экономически выгодное транспортное средство. Жрет немного. Едет быстро. Маневренный. Удобный. Только вот от непривычки пятая точка после долгих путешествий побаливает. Он мне обошелся в 700 000 рупий, или чуть больше 2500 рублей на месяц!

После того, как бытовые и транспортные проблемы были решены, стоило начать восстанавливать в памяти уже пройденные ранее маршруты. И тут понеслось: пляжи, бары, клубы, рестораны, улицы, магазины, warung (это такие местные кафешки). А также люди, с которыми мне посчастливилось познакомиться еще в январе, до сих пор находятся здесь. И, что самое радостное для меня - никто не забыл. И все радушно принимали, когда мы вновь увидились.

Помимо обустройства своего быта, мне удалось за первую неделю еще и отправиться в небольшое путешествие. Неподалеку от Бали есть три маленьких острова Gili: Trawangan, Meno и Air. Там я для себя смог открыть такое развлечение, как снорклинг. Да, я никогда раньше не занимался этим. Можете смело меня зашвырять помидорами. Скажу я вам это незабываемое удовольствие. А еще видел огромную морскую черепаху, которая всплыла за глотком воздуха и была на расстоянии вытянутой руки от меня. Но об этом приключении я расскажу вам уже в следующий раз.

Ну, а если вас конкретно что-то интересует - где лучше останавливаться? Чем отличаются районы? Сколько денег брать? Как торговаться, и почему это нужно делать? И любые другие вопросы вы можете направлять в direct моего аккаунта в инстаграм. Найти меня просто: ssssavin. Думаю, если у нас с вами получится наладить обратную связь, мне будет легче формировать для вас актуальную информационную картину всех событий. А пока предлагаю фотографии, чтобы вы не только читали, но еще и видели воочию, как прекрасно это сказочное место, омываемое Индийским океаном под название – Бали.