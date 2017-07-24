За сутки в Приморье потушили четыре пожара

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению четырех техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

На тушении пожаров было задействовано 36 человек личного состава и девять единиц техники.

На водных объектах за минувшие сутки в Приморье происшествий не зафиксировано.

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