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Во Владивосток прибывает круизный лайнер «Costa Victoria»

Церемония приветствия начнется в 13:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Круизный лайнер Costa Victoria пришвартуется к причалу Морского вокзала Владивостока сегодня, в 12 часов 45 минут, сообщает РИА VladNews. Судно заходит во Владивосток уже в пятый раз.

Costa Victoria прибудет во Владивосток из Сокчо, далее последует к берегам Японии в город Канадзава, следующим портом станет Пусан. На борту круизного лайнера – 1 097 пассажиров и 711 членов экипажа.

Встречать иностранных гостей приморцы будут в добрых русских традициях. Церемония приветствия состоится в 13.00 на видовой площадке Морского вокзала.

Жителей и гостей города ждут: церемониальный отряд барабанщиц, ансамбль народного танца «Ладья», выступления вокалистов. Помимо этого будет проходить выставка на мольбертах Приморской государственной картинной галереи. На выставке будут представлены работы художников – участников пленэра, который состоялся в рамках Международного фестиваля «Лето на Русском». Все пленэрные работы можно приобрести.

«CostaVictoria» пробудет во Владивостоке практически весь день и отойдет от причала Морского вокзала в 23.00 по местному времени. За это время иностранные туристы намерены познакомиться с достопримечательностями Владивостока, историческим центром, музеями города. Горожане и гости города смогут увидеть процесс швартовки, отшвартовки лайнера, сделать уникальное фото на его фоне, пообщаться с путешествующими на нем туристами.

Напомним, с мая по сентябрь этого года круизные суда зайдут в Приморье рекордные 14 раз.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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