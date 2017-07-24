Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В крае ожидаются грозы

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 июля, погода в Приморье оценивается как потенциально опасная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае прогнозируют грозы.

Желтый уровень опасности также присвоен арктическому побережью, югу, западу, востоку и центру Республики Саха, северу и югу Хабаровского края, Амурской области, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области, Сахалинской области и Чукотскому АО.

Ранее агентство сообщало, что приморцам вновь обещают дожди, грозы и шквалистый ветер. В начале недели погодными условиями будет управлять циклон.

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