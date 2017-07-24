Реки Приморья возвращаются в берега

Самая острая ситуация с природной стихией миновала

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Уровень воды в реках, вышедших из берегов из-за ливневых дождей в Приморье, приходит в норму, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС края, паводковая обстановка в регионе стабилизировалась, уровень воды в реках постоянно снижается.

«В Октябрьском, Михайловском, Чугуевском, Яковлевском районах и Уссурийском городском округе вода ушла из зон подтопления», – отметили в ведомстве.

В связи со стабилизацией обстановки одна группа специалистов поисково-спасательной службы вернулась из Уссурийска во Владивосток, ещё одна группа из четырёх человек продолжает дежурство в Уссурийске.

По информации краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, в сёлах Константиновка, Полтавка и Новогеоргиевка Октябрьского района по временной схеме восстановлено электроснабжение из-за падения опоры ЛЭП.

«Без электричества оставалось 270 домов, в которых проживает почти 600 человек. В воскресенье в 18.35 бригады энергетиков включили электричество по временной схеме. В понедельник будет производиться установка новой опоры линии электропередач, что позволит исключить перебои со светом», – уточнили в департаменте.

Также восстановлена подача электричества и в Уссурийске, где были подтоплены две трансформаторные подстанции.

«Сейчас электричество подаётся в полном объёме», – сообщили специалисты.

Напомним, из-за ливневых дождей, прошедших 20-21 июля в Уссурийском городском округе выпало 134 миллиметров осадков, что является рекордным показателем за последние пять лет. В пятницу, 21 июля, в округе был введён режим ЧС, Также Режим ЧС был введен в Яковлевском районе. Стихия нанесла ущерб и ряду краевых дорог, на которых сейчас бригады рабочих ведут ремонтные работы.