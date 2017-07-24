В Уссурийске задержали парня, угнавшего автомобиль и велосипед

Судом ему назначены пятое суток административного ареста

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Полицейские задержали жителя Уссурийска, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем и краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в районе улицы Пологой. Инспекторы ДПС патрулировали улицу, когда остановили подозрительный автомобиль марки Mercedes-Benz без государственных регистрационных номерных знаков. За рулем автомобиля находился 20-летний ранее судимый житель Уссурийска, не имеющий права управления транспортным средством. Документов на автомашину он предъявить не смог.

Правонарушителя доставили в отдел полиции для разбирательства, где он дал признательные показания. Корме того, задержанный сознался в совершении кражи велосипеда.

Установлено, что злоумышленник угнал иномарку с территории автосервиса, где работал разнорабочим. Завладев автомобилем, он отправился кататься по городу. По факту кражи и неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждены уголовные дела.

В отношении подозреваемого также составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления автотранспортом, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков.

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