Полицейские устроили охоту за крабами на дорогах Владивостока 10:26, 24 июля Полицейские устроили охоту за крабами на дорогах Владивостока (Эксклюзив)
Во Владивосток прибывает круизный лайнер «Costa Victoria» 10:04, 24 июля Во Владивосток прибывает круизный лайнер «Costa Victoria»
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна 09:53, 24 июля Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
Новостная лента
Июль, 24 понедельник
10:29
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
10:26
Полицейские устроили охоту за крабами на дорогах Владивостока Эксклюзив
10:15
За сутки в Приморье потушили четыре пожара
10:04
Во Владивосток прибывает круизный лайнер «Costa Victoria»
09:53
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
09:44
Международный российско-китайский фестиваль «Восточный калейдоскоп» пройдет во Владивостоке Фото
09:42
Реки Приморья возвращаются в берега
09:32
В Уссурийске задержали парня, угнавшего автомобиль и велосипед
09:21
Знаменитый приморский осьминог Хэнк может погибнуть в ближайшее время
09:03
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
08:53
Владивостокцев оставят без воды
08:44
Приморцам вновь обещают дожди, грозы и шквалистый ветер
07:30
Гороскоп на 24 июля
06:21
Описана модель Интернета Вселенной
05:02
Ученый: человеческая генетика забита "мусором"
03:37
Развенчан очередной миф о бессоннице у горожан
02:10
Необычный фестиваль пройдет в Республике Корея Фото
00:21
Строительство в Приморье: больше зданий, но меньше жилья
Июль, 23 воскресенье
23:05
Почти вся розничная торговля в Приморье оказалась в магазинах и торговых центрах
22:04
Спасатели рассказали, как выжить в отпуске в Приморье
21:49
Крутые тачки и много дыма: Зрелищный дрифт увидели владивостокцы в воскресенье Фото
21:02
Во Владивостоке прошел самый креативный фестиваль года Фото
20:01
Моряки ТОФ соревновались в гребле на шлюпках
19:02
Стало известно, как в Приморье решат проблему с «дальневосточными гектарами»
18:02
Во Владивостоке открылся филиал московского парка
17:51
Около 2 тысяч корейцев прибудут во Владивосток
17:11
Генпрокуратура недовольна налоговыми и надзорными органами Дальнего Востока
16:24
Во Владивосток прибывает колонна памяти погибшим байкерам
15:47
На трассах Приморья разбилось несколько «торопыг» Фото
15:10
В Приморье из-за стихии обесточили три села Адреса
14:44
Приморский силач снова пошел на рекорд
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4168 (107) от 21 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У каждого недостроя есть имя, отчество и фамилия…
Под Высоцкого никто не хрипел
Уважаемые работники торговли!
«Игорь Белоусов» и «Пантера плюс» спасли подводников
Приморец приютил сотни тысяч лучших друзей
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

В Уссурийске задержали парня, угнавшего автомобиль и велосипед

Судом ему назначены пятое суток административного ареста
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Полицейские задержали жителя Уссурийска, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем и краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в районе улицы Пологой. Инспекторы ДПС патрулировали улицу, когда остановили подозрительный автомобиль марки Mercedes-Benz без государственных регистрационных номерных знаков. За рулем автомобиля находился 20-летний ранее судимый житель Уссурийска, не имеющий права управления транспортным средством. Документов на автомашину он предъявить не смог.

Правонарушителя доставили в отдел полиции для разбирательства, где он дал признательные показания. Корме того, задержанный сознался в совершении кражи велосипеда.

Установлено, что злоумышленник угнал иномарку с территории автосервиса, где работал разнорабочим. Завладев автомобилем, он отправился кататься по городу. По факту кражи и неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждены уголовные дела.

В отношении подозреваемого также составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления автотранспортом, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
comments powered by Disqus
Похожие новости
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:03, 24 июля 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Владивостокцев оставят без воды
08:53, 24 июля 2017 Владивостокцев оставят без воды

Часть домов приморской столицы останутся без водоснабжения 24 июля

Приморцам вновь обещают дожди, грозы и шквалистый ветер
08:44, 24 июля 2017 Приморцам вновь обещают дожди, грозы и шквалистый ветер

В начале недели погодными условиями будет управлять циклон

Гороскоп на 24 июля
07:30, 24 июля 2017 Гороскоп на 24 июля

На первый план обещают выйти финансовые вопросы

Описана модель Интернета Вселенной
06:21, 24 июля 2017 Описана модель Интернета Вселенной

Работу проделал британский астроном Дункан Форган

Спасатели рассказали, как выжить в отпуске в Приморье
22:04, 23 июля 2017 Спасатели рассказали, как выжить в отпуске в Приморье

Правила безопасности, которые помогут спасти жизнь взрослых и детей

Моряки ТОФ соревновались в гребле на шлюпках
20:01, 23 июля 2017 Моряки ТОФ соревновались в гребле на шлюпках

Соревнования во Владивостоке были посвящены Дню Военно-морского флота России