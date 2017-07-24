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Один междугородний рейс из Владивостока отменен

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 24 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

Так, рейс 522 Владивосток - Покровка, время отправления в 16:30 - отменен.

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