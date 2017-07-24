Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 24 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
Так, рейс 522 Владивосток - Покровка, время отправления в 16:30 - отменен.
Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 24 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
Так, рейс 522 Владивосток - Покровка, время отправления в 16:30 - отменен.
Часть домов приморской столицы останутся без водоснабжения 24 июля
В начале недели погодными условиями будет управлять циклон
На первый план обещают выйти финансовые вопросы
Работу проделал британский астроном Дункан Форган
Правила безопасности, которые помогут спасти жизнь взрослых и детей
Соревнования во Владивостоке были посвящены Дню Военно-морского флота России
Торжественную церемонию открытия посетили более 2 тысяч человек