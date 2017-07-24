Один междугородний рейс из Владивостока отменен

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 24 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

Так, рейс 522 Владивосток - Покровка, время отправления в 16:30 - отменен.