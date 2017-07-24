Часть Владивостока сегодня, 24 июля, останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примводоканал.
Владивостокцев оставят без воды
Часть домов приморской столицы останутся без водоснабжения 24 июляВладивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.
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Воды не будет с 09:00 до 14:00 по следующим адресам: Воровского 54а, ч/сектор, Главная 33а, 39, Новожилова 35, 37, 39, 41.
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