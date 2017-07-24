Владивостокцев оставят без воды

Часть домов приморской столицы останутся без водоснабжения 24 июля

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Часть Владивостока сегодня, 24 июля, останется без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примводоканал.

Воды не будет с 09:00 до 14:00 по следующим адресам: Воровского 54а, ч/сектор, Главная 33а, 39, Новожилова 35, 37, 39, 41.