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Гороскоп на 24 июля

На первый план обещают выйти финансовые вопросы
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

В этот день в гороскопе на первый план обещают выйти финансовые вопросы. Звезды подсказывают, что любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты, потребуют от вас внимания. Не исключены недоразумения и ссоры по финансовым делам. Это хороший день для того, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для важных шагов и решений в этой области, вроде переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений, сообщает 1001 Гороскоп.

Овен способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». День склоняет его к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать. Звезды гороскопа советуют ему действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Последовав этому совету, Овен в этот день может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.

Телец будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Тельцу решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды гороскопа советуют Тельцу в этот день свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шопинг и другие повседневные дела.

Близнецам не следует расслабляться: от их внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Близнецы ни делали, им следует действовать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет – отлично. Гораздо хуже, если Близнецы не заметят опасную западню. Такая уж особенность этого дня – Близнецам необходимо быть настороже, иначе их беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Раку следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Рак рискует оказаться втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Рака, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Раку следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

Лев будет строг, но справедлив, – по крайней мере, так ему будет казаться. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способен приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Льва. Звезды гороскопа предупреждают Льва о том, что если он действительно хочет добиться результата, ему стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими в этот день подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: «Упрекай наедине, а хвали публично».

У Девы есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет ее равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Дева будет отлично ладить с окружающими. В разговоре она настроена больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Деве поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Девы в этот день способна творить чудеса, она – ее волшебный ключ к людским сердцам и душам.

Гороскоп дает Весам шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самих Весов. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, в этот день Весам стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Скорпион будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Скорпиону отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, – к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ему будет нелегко найти общий язык – Скорпион будет настолько погружен в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ему будет трудно.

Звезды гороскопа советуют Стрельцу в этот день избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Стрельцу стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Стрелец почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Стрелец может освободиться и от чего-нибудь еще – к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

В отношениях с людьми многое может раздражать Козерога, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Козерог захочет докопаться до истины – в этом случае своими бесконечными разбирательствами он способен кого угодно вывести из себя! Звезды гороскопа советуют ему сосредоточиться на делах, в которых Козерог все решает сам, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них он будет излучать уверенность в себе и способен достичь неплохих результатов.

Водолею не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться. Возможно, у него мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, в этот день в делах Водолей не обладает достаточной решимостью – он может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что Водолею надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения – со временем это ему пригодится.

В Рыбах может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделит Рыб повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза им будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Рыбы могут проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!

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