Описана модель Интернета Вселенной

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Работу проделал британский астроном Дункан Форган
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Астроном из Великобритании Дункан Форган (Duncan H. Forgan) описал метод взаимодействия с внеземными цивилизациями посредством транзита, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Поскольку количество космических объектов во Вселенной чрезвычайно велико, некоторые ученые предполагают, что помимо человечества могут существовать и иные разумные цивилизации. Выявлением последних и установлением контакта занимается проект SETI, который восходит к 1959 году. Поиск сигнала ограничен радиоизлучением с длиной волны 21 метр и частотой порядка 1420 мегагерц (радиолиния нейтрального водорода) — сигналы любой высокотехнологичной жизни, как считается, будут соответствовать этому универсальному параметру. В 1960 году американский астроном Фрэнк Дрейк (Frank D. Drake) предложил расширить диапазон мониторинга и использовать 25-метровый радиотелескоп.

Автор новой статьи рассмотрел альтернативный способ коммуникации на основе транзитного метода (за счет прохождения Земли перед солнечным диском). Концепция предусматривает два подхода. Первый заключается в строительстве крупных структур, периодически затмевающих Солнце и таким образом кодирующих заданные сообщения. Второй метод кодирования предполагает заполнение спектральных линий поглощения (образуются при проникновении света через атмосферу планеты) определенных химических элементов лазером, излучение которого направлено к наблюдателю. Теоретически изменение спектра в этом случае также будет программируемым, а значит, может передавать информацию.

Исследователь исходит из того, что звезд, потенциально принимающих сигналы, много. Сейчас в зоне транзита Земли в радиусе 3000 световых лет находится по меньшей мере 82 таких объекта классов G и K (солнцеподобных). Ожидается, что в будущем их каталог пополнится еще на три порядка. Чтобы проверить гипотезу, ученый создал модель с солнцеподобными звездами, галактическая зона обитаемости которых содержит планеты. Затем он построил графы, позволяющие проследить возможные связи между элементами системы, и вычислил время доставки сообщений. Отдельно Форган определил, сколько в целом цивилизаций смогут взаимодействовать таким образом и за конкретный промежуток времени.

Результаты показали, что установить контакт путем транзита за 500 миллионов лет смогут 36–39 цивилизаций, тогда как для 350 существование друг друга останется неизвестным. Минимальное расстояние, которое должен будет преодолеть сигнал, ученый оценил в 16 световых лет. При успешном взаимодействии связь между цивилизациями, согласно модели, сохранится, несмотря на изменения положения звезды или планеты. Сформировать подобный обмен сообщениями возможно за миллиард лет. Значительно ускорить процесс позволит передача данных о местоположении других цивилизаций — в этом случае, в соответствии с расчетами, на подключение к сети всех обитаемых планет потребуется 300 тысяч лет.

Стоит отметить, анализ астронома упрощен. В частности, он не учитывает время жизни цивилизаций, эволюцию орбит планет и звезд.

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