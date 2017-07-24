Развенчан очередной миф о бессоннице у горожан

Как оказалось, уличное освещение не влияет на ночной сон

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Международная группа ученых пришла к выводу, что распространенность источников искусственного освещения не ухудшает качество сна городских жителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Распространенность бессонницы нередко связывается с урбанизацией. Так, считается, что источники искусственного освещения, характерные для постиндустриального общества, отрицательно влияют на продолжительность и качество сна. Опыт развивающихся стран, однако, ставит эту гипотезу под сомнение. В частности, группы охотников и собирателей из Африки и Южной Америки, которым недоступно электричество, спят в среднем хуже, чем жители других районов. Надежность таких результатов остается низкой, поскольку повлиять на них мог, скажем, более трудоемкий образ жизни. Тем не менее, сосуществование современных доиндустриальных и развитых обществ ценно для подобных сравнений.

Авторы новой статьи, специалисты из Великобритании, Бразилии, Колумбии, США и Южной Африки, проверили предположение на проживающих в провинции Замбезия в Республике Мозамбик. Отличительной особенностью региона является то, что индустриализация в нем по-прежнему продолжается: с 2002 по 2008 годы доступ граждан к электричеству вырос с 18,7 до 34,8 процента, при этом только 7,4 процента населения проживают в городской части округа Миланж. Исследователи привлекли к работе 62 жителей последнего и неэлектрифицированной деревни Тенгуа, расположенной по соседству, в возрасте от 18 лет. На первом этапе добровольцы прошли интервью о качестве, продолжительности и условиях сна.

Затем в течение двух недель авторы фиксировали объективные параметры: в этот период респонденты непрерывно носили наручный актиграф с акселерометром, датчиками температуры и света. Это позволило сопоставить средовые факторы (включая инфракрасное излучение) с подвижностью исходя из времени суток. Анализ показал, что режимы активности жителей деревни и города сильно отличаются. У первых пик приходился на утро и вечер, когда спадала жара, и все же был привязан к полудню, поэтому они подвергались большему воздействию света. Горожане, в свою очередь, были более активны после захода солнца, а субъективная середина дня опаздывала от светового дня примерно на 42 минуты.

Хотя искусственный свет присутствовал только в Миланже, ко сну все добровольцы отходили значительно позже заката. Жители деревни между тем ложились спать на час раньше — спустя около 2,8 часа после наступления ночи, — а просыпались за 30 минут до горожан. Любопытно, что несмотря на различия, продолжительность сна в обеих группах была почти одинакова, а его качество у респондентов из Тенгуа — даже ниже. В частности, их сон был более беспокойным, что выражалось в частых пробуждениях и, как следствие, повышенной ночной активности. К факторам, которые объясняли тенденцию, ученые отнесли тип кровати (циновки у последних) и количество человек в общей спальне — у жителей деревни оно было выше.