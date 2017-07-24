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Необычный фестиваль пройдет в Республике Корея

Площадкой для представления станет... небо
Фото: Представительство НОТК во Владивостоке Фото: Представительство НОТК во Владивостоке
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

С 26 по 30 июля ночное небо над городом Пхохан (Республика Корея) станет в буквальном смысле слова площадкой для роскошного фестиваля фейерверков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на представительство НОТК во Владивостоке. Международный фестиваль фейерверков в Пхохане ежегодно проходит на территории пляжа Ёнильдэ и спортивного парка Хёнсанган. 

По-особенному зрелищное шоу в этом году ожидается 29 июля в спортивном парке Хёнсанган. Здесь зрители смогут увидеть полноцветную радугу из огней салюта, возвышающуюся над рекой Хёнсанган. Кроме того, во время проведения фестиваля посетители смогут насладиться просмотром различных представлений и принять участие в необычных мастер-классах. 

Автор фоторепортажа: Представительство НОТК во Владивостоке

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