Необычный фестиваль пройдет в Республике Корея

Площадкой для представления станет... небо

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

С 26 по 30 июля ночное небо над городом Пхохан (Республика Корея) станет в буквальном смысле слова площадкой для роскошного фестиваля фейерверков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на представительство НОТК во Владивостоке. Международный фестиваль фейерверков в Пхохане ежегодно проходит на территории пляжа Ёнильдэ и спортивного парка Хёнсанган.

По-особенному зрелищное шоу в этом году ожидается 29 июля в спортивном парке Хёнсанган. Здесь зрители смогут увидеть полноцветную радугу из огней салюта, возвышающуюся над рекой Хёнсанган. Кроме того, во время проведения фестиваля посетители смогут насладиться просмотром различных представлений и принять участие в необычных мастер-классах.