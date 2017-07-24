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Строительство в Приморье: больше зданий, но меньше жилья

Официальная статистика по итогам I полугодия текущего года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

В Приморье в I полугодии текущего года объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, составил 17,1 миллиарда рублей, что на 17% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Введены жилые дома общей площадью 129,2 тысячи квадратного метра, что на 25% меньше января-июня прошлого года, из них индивидуальными застройщиками построено 49,9 тысячи квадратных метров жилья (39% ввода жилья по краю). Ввод жилья населением по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился в 1,8 раза.

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