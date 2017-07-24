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Общество

Ученые развеяли миф о жестокости сериала «Игра престолов»

Оказалось, что реальность не менее кровава
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Смертность героев сериала "Игра престолов" лишь незначительно превысила показатели смертности в эпоху войны Алой и Белой розы. Сериал, созданный на основе саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», по праву считается одним из самых «кровавых» телепроектов. В каждом сезоне зрители прощаются с десятком любимых героев. Однако статистика показывает: реальность не менее жестока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Аспирантка Университета Осло Селин Канен (Celine Cunen) сопоставила показатели смертности в «Игре престолов» и войне Алой и Белой розы — серии важнейших династических конфликтов Англии XV века. Автор книг Джордж Мартин неоднократно упоминал Войну роз как один из основных прообразов сюжета «Песни льда и пламени».

Канен разработала алгоритм, который проанализировал все статьи «Википедии» о людях, живших в Англии в эпоху Войны роз. Учитывался их пол, годы жизни и принадлежность к привилегированным слоям общества: знати или высшему духовенству. Те же данные алгоритм собрал и о героях сериала. Соотношение мужчин и женщин, а также аристократов и простолюдинов в кино и реальности оказалось схожим. Среди персонажей «Игры престолов» к высшим слоям общества принадлежали 55%, среди современников Войны роз — 68%. Мужчины составляли 76% киногероев и 88% англичан эпохи Войны роз, попавших в «Википедию». Статистика смертности и в том, и в том случае подсчитывалась отдельно для аристократов и «третьего сословия». Условия жизни разных слоев общества различались, к тому же исторические источники сохранили не так много информации о простолюдинах. Война роз — прежде всего конфликт между группировками знати. «Игра престолов» построена по тому же принципу: в центре сюжета находятся представители нескольких влиятельных родов.

При анализе данных Канен использовала статистическую процедуру Каплана—Маейра. Она применяется для оценки функции выживаемости S(t) — вероятности, что субъект будет жив к моменту времени t. Этот метод учитывает цензурированные данные: отсутствие даты смерти для ряда персонажей «Игры престолов», которые все еще живы.

Канен пришла к выводу, что смертность в сериале лишь минимально превышает исторические показатели. Графики смертности аристократов оказались практически схожими. К простолюдинам «Игра престолов» оказалась более жестока, чем реальность. Возможно, это связано с тем, что письменные источники фиксировали историю повседневности менее полно, чем хронику жизни привилегированных слоев общества.

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