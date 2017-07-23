Крутые тачки и много дыма: Зрелищный дрифт увидели владивостокцы в воскресенье

Третий этап DSL Drift Series состоялся на кордодроме Змеинка

Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 23 июля, на кордодроме Змеинка состоялся 3-й этап чемпионата по дрифту DSL Drift Series, сообщает РИА VladNews.

На этом этапе участие принимали более 40 спортсменов со всего Приморского края и Хабаровска.

Традиционно участники разделены на 2 класса – Light (начинающие спортсмены) и PRO (более опытные пилоты).

В классе Light заезды проводятся в режиме квалификации (одиночный заезд). Каждому пилоту дается три квалификационных попытки, после которых объявляется тройка призёров, показавших наиболее высокий результат.

В классе Pro по результатам квалификации (одиночных заездов) была сформирована сетка парных заездов ТОП-32, в которой пилоты были расставлены исходя из результатов квалификации. Далее проходили парные заезды на выбывание, по которому и был определен победитель.

- У нас есть два класс – PRO и Light. В классе PRO сегодня у нас собрался полный ТОП-32, а классе Light – 12 пилотов. По сравнению с прошлым этапом, пилотов стало больше. В этом году на каждом этапе количество участников только растет. Вторым этапом пилоты и организаторы остались довольны. Мы растем, организация растет, пилоты растут, уровень езды спортсменов растет, - рассказал Дмитрий Королев, пресс-секретарь DSL Drift Series.

Четвертый этап DSL Drift Series состоится 10 сентября на кордодроме Змеинка.