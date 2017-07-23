Почти вся розничная торговля в Приморье оказалась в магазинах и торговых центрах

Доля розничных рынков и ярмарок в структуре розницы в регионе составила 7%

Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

Официальная статистика рассказала о состоянии розничной торговли и сферы услуг в Приморье за январь-июня 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат

Розничная торговля

Оборот розницы за I полугодие составил 180,1 миллиарда рублей. Приморцами израсходовано на приобретение товаров на 14,4 миллиарда рублей больше, чем за соответствующий период прошлого года. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился на 4.9%.

Организациями и ИП, работающими в стационарной торговле (вне условий рынка), сформировано 93% оборота розничной торговли в регионе, доля розничных рынков и ярмарок составила 7%.

В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров, которую статистика рассматривает как один из показателей качества жизни граждан, стабильно занимает более половины – 57%. За январь-июнь реализовано непродовольственных товаров на 102,6 миллиарда рублей (109% к январю-июню прошлого года), а пищевых продуктов (в том числе, напитков и табачных изделий) – на 77,5 миллиарда рублей (99,9%).

Объем оборота общественного питания составил 8,1 миллиарда рублей (к I полугодию 2016 года – 107,7%).

Платные услуги населению

В январе-июне 2017 года населению края оказано платных услуг на 72,3 миллиарда рублей, что на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На их оплату приморцы тратят более четверти всех своих потребительских расходов. При этом 30% этих расходов уходит на оплату услуг ЖКХ, 21% - транспортных услуг, 12% - услуг связи, 8% - медицинских услуг.

Услуг бытового характера оказано на 10% больше, чем в январе-июне 2016 года. В объеме платных услуг бытовые составили 9%.

Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (48%), парикмахерские (13%), ремонт и строительство жилья и других построек (12%), ремонт, окраска и пошив обуви (4%), ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, фото- и кинолабораторий, услуги бань и душевых, прокат, ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий (по 3%).

На долю физлиц приходилось более 50% объема бытовых услуг, остальные услуги оказаны организациями.