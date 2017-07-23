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Спасатели рассказали, как выжить в отпуске в Приморье

Правила безопасности, которые помогут спасти жизнь взрослых и детей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 23 июля , РИА Vladnews.

Идет пора летних отпусков и многие граждане устремились отдыхать на водоемы Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС края. Но вода является враждебной средой для человека, потому во избежание ЧП на пляжах и в местах массового отдыха у воды спасатели призывают жителей и гостей края выполнять правила безопасности при отдыхе на водных объектах.

Основными причинами несчастных случаев на воде являются:
- купание в не оборудованных для этих целей местах;
- купание в нетрезвом состоянии;
- слабый контроль со стороны взрослых за поведением детей у воды.

Несмотря на все предупреждения спасателей МЧС, люди продолжают нарушать правила безопасности при купании, что в свою очередь приводит к трагедии.

Уважаемые приморцы! Задумайтесь о соблюдении правил безопасности во время отдыха. Не подвергайте свою жизнь опасности, помните, водная стихия коварна и опасна, и не прощает беспечных ошибок! Находясь на пляже, не заплывайте за буйки, ограничивающие безопасную акваторию для купания, не подплывайте к моторным и другим плавсредствам, не прыгайте в воду в незнакомых местах, не плавайте на досках, бревнах, камерах и других предметах. Будьте внимательны, выплывая в море на надувном матрасе: резко изменившееся направление ветра или течение может быстро унести Вас на значительное расстояние. Во время сильных волн купание категорически запрещено.

Особое внимание следует уделить занятиям ваших детей во время летнего отдыха, не допускайте детей одних к воде, ведь зачастую обычная детская шалость может обернуться огромным горем для родителей.

И самое главное: категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, так как под воздействием алкоголя человек теряет чувство реальности и ориентации в водной среде, что, перемешанное с внезапным чувством страха, полностью дезорганизует человека, и он становится не в силах выбраться из воды самостоятельно.

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